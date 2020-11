Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa, a dévoilé son programme et ne souhaite pas faire revenir l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar lors du prochain mercato.

« Quand on voit ses performances, Neymar ne fait pas partie des trente meilleurs joueurs en Europe actuellement. Il était l’un des meilleurs il y a trois ans. Si j’étais président, je ne le signerais pas », a indiqué ce candidat à la présidence du FC Barcelone. Le dirigeant ne souhaite pas non plus se plier en quatre pour prolonger Lionel Messi en fin de saison.

« La chose la plus importante au Barça, c’est le Barça lui-même. Nous ne dépendons de personne. Ma volonté est que Messi continue, mais un jour, il devra partir. Et ce jour arrivera, même si j’espère que ce ne sera jamais le cas. Ce n’est pas une question qui m’empêche de dormir », a dévoilé le Catalan. Une déclaration qui pourrait lui coûter des voix lors de l’élection.