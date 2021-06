Relégué sur le banc de Manchester United cette saison, Donny van de Beek a bien l’intention de rejoindre le FC Barcelone cet été.

Coiffé au poteau par le Paris Saint-Germain sur le dossier Georginio Wijnaldum, dont le contrat avec Liverpool se terminait cet été, le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot. Ronald Koeman veut absolument renforcer son entrejeu pour la saison prochaine et un autre Néerlandais commence à pointer le bout de son nez. Malheureux sur le banc de Manchester United, qu’il a rejoint l’été dernier contre un joli chèque de 40 millions d’euros, Donny van de Beek aurait la ferme intention de rejoindre le Barça.

D’après les informations du Mundo Deportivo, l’ancienne pépite de l’Ajax Amsterdam veut tout faire pour rejoindre le club catalan cet été, où il retrouverait son ancien sélectionneur et ses deux coéquipiers de sélection : Frenkie de Jong et Memphis Depay. Le média espagnol affirme que Donny van de Beek serait également intéressé par un prêt d’une saison au Barça. Bref, il souhaite quitter au plus vite l’enfer des Red Devils.