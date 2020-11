Joueur du FC Barcelone depuis maintenant une saison et demi, Antoine Griezmann est toujours en difficulté avec le vice champion d’Espagne.

Ancien entraîneur du Stade Rennais et de la Real Sociedad à l’époque de Griezmann, Philippe Montanier connaît bien le joueur et trouve qu’il ne s’amuse pas assez sur le terrain. « Antoine (Griezmann) a besoin de s’amuser, de jouer et de plaisanter pour donner sa pleine mesure. Ce n’est pas l’impression que ça donne (au Barça)… Antoine, tout le monde l’adore. (…) Il n’a aucun problème d’ego. On l’a bien vu chez les Bleus. Quand Kylian Mbappé est arrivé, il lui a tout de suite fait la place. » A-t-il annoncé dans la « Voix du Nord ».