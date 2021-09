Le Français a encore été coupable d’une erreur grossière cet après-midi en match amical.

Samuel Umtiti s’est encore attiré les foudres des supporters ce mercredi à cause du but encaissé par le FC Barcelone lors d’un match amical face à la modeste équipe d’AE Prat (D4 espagnole). L’ancien Lyonnais a perdu ses appuis dans la surface, laissant tout le temps à Kuku Danjo d’ajuster sa tête sur corner. Au bout des 90 minutes, les hommes de Ronald Koeman se sont tout de même imposé sur le score de 2-1 grâce à des buts signés Philippe Coutinho et Alejandro Baldé.

Plus tôt dans la semaine, Gerard Piqué avait déjà pris la défense de Samuel Umtiti face aux critiques des socios.« La majorité des gens qui le sifflent, je suis convaincu qu’ils sont au travail où ils travaillent dans une entreprise depuis 30 ans et ils ne font pas mouche mais ils savent qu’ils ne peuvent pas être licenciés », a déclaré Gerard Piqué pour défendre Samuel Umtiti, cette semaine dans une interview accordée à l’émission La Sotana. « Je sais que c’est difficile mais il faut se mettre à la place du joueur. Les gens ont le droit de siffler, je ne dis pas qu’ils doivent arrêter de siffler, je dis qu’ils doivent faire preuve d’empathie et se mettre à la place du joueur. S’ils veulent siffler, laissez-les siffler ».