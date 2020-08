Lionel Messi a annoncé à ses dirigeants sont intention de quitter le FC Barcelone cet été. Trois clubs sont positionnés pour accueillir le joueur.

Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone. C’est son intention. L’Argentin doit donc trouver un nouveau point de chute pour continuer sa carrière. La rumeur Inter Milan est très présente depuis quelques semaines. Le club italien serait en discussions avancées avec le joueur pour organiser son arrivée. Pour la petite histoire, en Serie A Lionel Messi pourrait retrouver Cristiano Ronaldo….un nouveau duel entre les deux meilleurs joueurs de la planète en perspective ? Seule interrogation concernant l’Inter, la surface financière du club pour payer le salaire de Messi.

United dans le coup ?

Autre piste très chaude, Manchester City. Les moyens sont présents pour payer le joueur et Messi pourrait retrouver Pep Guardiola, ancien entraîneur du Barça. C’est la piste la plus chaude des trois. Enfin, une piste plus surprenante, Manchester United. Selon les informations de Sport en Espagne, le club anglais aurait pris beaucoup de renseignements auprès des proches du joueur pour une signature cet été. Et enfin pourquoi pas rester au Barça ? Réponse dans les prochaines heures…