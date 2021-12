Pour pallier un potentiel départ de Marc-André ter Stegen, le Barça pourrait tenter de faire revenir André Onana la saison prochaine.

Alors que son contrat avec l’Ajax Amsterdam prend fin en juin 2022, André Onana a confirmé qu’il ne prolongerait pas l’aventure avec le club néerlandais. Interrogé au sujet de son avenir par le média catalan Sport.es, le portier Camerounais a notamment fait un appel du pied à son club formateur, le FC Barcelone. Une piste intéressante pour le club catalan, qui pousse de plus en plus Marc-André ter Stegen vers la sortie.

« Quand on ouvre une porte, on finit par la fermer un jour. Le temps est venu d’en ouvrir un autre. J’ai fait tout ce qui était possible ici et nous sommes entrés dans l’histoire avec mes coéquipiers. C’est la fin et il est temps de construire un nouveau chemin. On parle de beaucoup d’autres clubs, on parle aussi d’Arsenal, du Barça, évidemment. Pour le moment, il n’y a rien. Je suis toujours en contact avec le Barça. J’ai une très, très bonne relation avec eux depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison et il y a toujours eu des contacts. C’est ma maison et j’y ai grandi. Si c’est le Barça, ce sera le Barça. Je sais que je finirai par jouer au Camp Nou un jour, je ne sais pas si c’est avec ou contre le Barça. »