Attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez est revenu sur son avenir et se montre très clair.

Interviewé dans le journal, “El Pais”, “El Pistolero”, il évoque son avenir et répond en quelques sortes aux propos de son président Josep Maria Bartomeu.

“On parle de certains noms donnés par le président, de changements qui peuvent être apportés, mais personne ne m’a dit qu’il voulait se passer de moi. Si tel est le souhait du club, ce serait bien que le responsable me parle directement. Je suis au Barça depuis six ans, c’est assez pour dire ce qu’ils en pensent. Mieux vaut dire si je fais partie de ceux qui veulent que je parte. Cela reste à voir. Je veux aussi le meilleur pour le club et mon envie aujourd’hui est de continuer, mais si le club pense que je suis remplaçable, je n’ai aucun problème à parler avec ceux qui décident.”