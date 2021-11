Raheem Sterling serait très intéressé par un départ cet hiver. Malgré la volonté de Pep Guardiola de le conserver, l’Anglais aurait de fortes envies d’ailleurs.

Selon The Times et Mundo Deportivo, le FC Barcelone continuerait de faire le forcing à l’idée de faire venir Raheem Sterling en Catalogne. Et l’ailier anglais ne serait pas du tout contre, surtout s’il ne retrouve pas une place de titulaire avec les City d’ici cet hiver.

Du côté des dirigeants mancuniens, une offre de prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 50 millions d’euros pourrait être étudié très sérieusement. Cependant, cette transaction irait à l’encontre des demandes de Guardiola… affaire à suivre.