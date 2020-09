Défenseur du FC Barcelone depuis 2016, Samuel Umtiti pourrait finalement quitter la Catalogne. Depuis quelques jours, les rumeurs l’annoncent sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur du club Rudi Garcia et Juninho se sont exprimés à ce sujet.

“J’aimerais bien, mais je crois que ce ne sera pas faisable”, a indiqué l’entraîneur des Gones, Rudi Garcia, sur le plateau de Téléfoot ce dimanche. De son côté, Juninho ne s’est pas voulu plus optimiste. “Ce n’est pas pour nous. Aujourd’hui, on ne peut pas payer le salaire d’Umtiti. C’est la vérité. Sauf s’il fait un effort, avec un contrat plus long et qu’il a envie de revenir à la maison, je vais le chercher tout de suite. On n’a pas avancé à ce niveau-là” a-t-il déclaré à RMC Sport.

Samuel Umtiti, fragilisé par de nombreuses blessures, ne ferait plus les affaires du Barça. La saison passée, il n’a disputé que 18 matches toutes compétitions confondues.