Ancien attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez prend la défense de Lionel Messi après les propos de Quique Setién sortis dans la presse en début de semaine.

Aujourd’hui du côté de l’Atletico Madrid, l’international uruguayen a défendu son ancien partenaire et ami en expliquant qu’il n’avait rien à lui reprocher. Il pense que Quique Setién exagère dans ses propos.

« Je préfère ne pas commenter, ce serait donner trop d’importance à cette sortie. Tous les coéquipiers qui vivent ou ont vécu avec Leo Messi louent le type de joueur qu’il est, le grand être humain qu’il est aussi en dehors du terrain. Il aide beaucoup les jeunes et leur donne des conseils… Tous les joueurs qui l’ont connu parlent de lui en ces termes élogieux. Cela en dit long sur la personne et le joueur qu’il est dans un vestiaire », a déclaré l’attaquant uruguayen dans les colonnes du quotidien As.