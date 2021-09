Grand fan d’Ousmane Dembélé, le président Laporta a fait de la prolongation de contrat du Français sa nouvelle priorité. Une réunion décisive pourrait se tenir la semaine prochaine au Camp Nou.

Lors de la présentation de Luuk de Jong, le président du FC Barcelone a révélé qu’une réunion entre l’agent d’Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, et Mateu Alemany, le directeur du football du club catalan, devait avoir lieu prochainement pour discuter du renouvellement du contrat de l’attaquant français. La réunion, selon les informations du Mundo Deportivo, est prévue pour la semaine prochaine et l’objectif est de conclure un accord pour renouveler le bail du ‘Mosquito’.

Le Barça a beaucoup d’estime pour Dembélé, qui se remet encore d’une blessure qui l’a privé de l’Euro 2020 avec les Bleus. Au FC Barcelone, on considère que le Français est un joueur différent, un pur ailier, et Joan Laporta a pour objectif de le renouveler depuis son arrivée à la présidence. C’est ce que Laporta lui-même lui a dit et l’ancien Rennais apprécie grandement cette initiative, la confiance et la proximité du président. Son contrat expire l’été prochain et le club veut conclure le renouvellement le plus tôt possible, avant que le mois de janvier n’arrive et qu’il devienne agent libre.

Comme l’a rapporté le Mundo Deportivo, les négociations sont en cours depuis des semaines et il y a eu plusieurs conversations avec l’agent du joueur et le joueur lui-même. Dans les deux cas, le Barça s’est montré disposé à prolonger son contrat et des progrès ont déjà été réalisés à cet égard. Le Barça est donc optimiste, mais tant que le contrat n’est pas signé, il reste prudent. Le club catalan aimerait prolonger le bail de Dembélé d’au moins deux années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’en 2024, afin de pouvoir également en obtenir un bon prix sur le marché des transferts, si le joueur décide finalement de partir.