Antoine Griezmann de retour à l’Atletico Madrid en échange de Saul Niguez, c’était le deal que la presse espagnol a évoqué il y a quelques jours. Aujourd’hui, le clan du milieu international espagnol répond.

Agent de Saul Niguez, Jonathan Barnett est revenu sur la situation actuelle entre son joueur et le FC Barcelone et ce fameux deal qui existe avec le Français Antoine Griezmann. Voici ce qu’il révèle dans les colonnes de « AS » : « Saúl fera de son avenir ce qu’il y a de mieux pour lui. Rien n’a encore été décidé. Saúl a autant d’options, comme celle de rester ou bien de partir. » Pour l’heure rien est donc fait et le champion d’Espagne en titre est toujours bien accroché aux Colchoneros. Affaire à suivre…