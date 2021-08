Défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué est revenu sur le départ de Lionel Messi lors d’une interview sur une chaîne de télévision locale.

« Les deux parties ont déclaré que cela concernait la Liga. C’est vrai que la gestion de ces dernières années n’a pas été la meilleure et nous sommes pénalisés pour cela. C’est un coup dur pour ceux d’entre nous qui partageons un vestiaire avec lui depuis de nombreuses années. Et plus encore parce que cela nous a fait mal aussi. Nous perdons un joueur très important. Nous parlons du meilleur joueur de l’histoire. Nous ne sommes pas aussi talentueux, mais il y a des joueurs qui devront prendre du galon. L’histoire montre que nous allons nous relever et redevenir le Barça. » A-t-il déclaré.