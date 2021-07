Aujourd’hui libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi attend inexorablement un signe du FC Barcelone. Si le club catalan souhaite le faire signer depuis plusieurs mois, la masse salariale de l’équipe est trop importante et cela bloque les négociations pour un retour de l’Argentin.

Comme l’indique le « Daily Star », la situation est plutôt compromise. En déficit depuis plusieurs saisons, le Barça tente par tous les moyens de trouver une solution pour récupérer son maître à jouer argentin lors du mercato. Problème, le club doit impérativement dégraisser et ainsi faire baisser sa masse salariale qui paraît aujourd’hui trop élevé.

Du coup, c’est Antoine Griezmann qui pourrait faire les frais et même être proposé en Premier League chez les Blues de Chelsea. Ses représentants seraient même attendus à Londres afin d’évaluer l’intérêt pour leur joueur d’un certain nombre de clubs de Premier League, dont les Blues. Pour rappel, le club catalan doit trouver plus de 180 millions d’euros pour enfin faire revenir la « Pulga. » La mission s’annonce très tendue…