Le FC Barcelone a été tenu en échec par Eibar (1-1), hier soir en Liga. L’entraîneur catalan, Ronald Koeman, ne comprend pas ce match.

« En première période on a eu des problèmes de sortie de ballon, on n’a pas essayé de chercher Martin Braithwaite entre les lignes, il y avait des possibilités, notamment par-dessus, mais je ne sais pas pourquoi, par peur peut-être… On sait qu’une transition est en cours dans l’équipe, aussi à cause des blessures. Aujourd’hui il y avait 5-6 jeunes, mais il y avait aussi de l’expérience dans l’équipe. Il nous manquait quelqu’un comme Leo Messi, bien sûr. Mais mon sentiment c’est : « Comment est-ce possible que nous n’ayons pas gagné ce match ? ». On s’est créé des occasions, on rate un penalty et on offre un but, le seul tir cadré qu’ils ont eu… », a indiqué le manager néerlandais face à la presse.