Sergio Agüero arrivé cet été a appris une bien mauvaise nouvelle. Celui qui a rejoint le Barça librement en provenance de Manchester City ne jouera pas de suite.

Coup dur, un de plus pour le FC Barcelone dans cette saison galère. Après le départ de Lionel Messi, la rechute d’Ansu Fati et dernièrement le limogeage de Ronald Koeman, c’est au tour de Sergio Agüero d’affaiblir, sans le vouloir les partenaires de Memphis Depay. D’après un communiqué publié par le FC Barcelone, l’attaquant argentin va rester éloigné des terrains durant au moins trois mois : « le joueur du Barça Kun Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada. Il n’est pas disponible pour le club et, au cours des trois prochains mois, l’efficacité du traitement sera évaluée afin de déterminer son processus de récupération, » est-il écrit. El Kun devrait retrouver les terrains au minimum en février 2022…