Le FC Barcelone sombre chaque jour un peu plus dans la crise alors que les résultats sportifs sont loin, très loin d’être au rendez-vous. La défaite contre le Bayern Munich, (0-3), et l’élimination en Ligue des Champions ont été la goûte de trop, une réunion de crise a été organisée.

Le FC Barcelone a vécu un nouvel affront en s’inclinant contre le Bayern Munich, (0-3). Une défaite cinglante synonyme d’élimination précoce pour les hommes de Xavi Hernandez désormais en Europa League, une première depuis 20 ans. Un fiasco qui a poussé Joan Laporta dans ses retranchements. Le président du Barça a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme.

Selon les informations de la presse espagnole et de Sport, Joan Laporta a convoqué les hommes forts qui l’entourent, l’entraîneur Xavi Hernandez, le vice-président Rafael Yuste, le directeur du football Mateu Alemany, Jordi Cruyff et le directeur général Ferran Reverter. Une réunion de crise qui a été l’occasion pour tous d’analyser les faiblesses et faillites de l’effectif et de plancher sur les futurs chantiers et priorités du club. Des recrues en janvier ont notamment été évoquées…