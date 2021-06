Pour recruter le prodige norvégien de 20 ans Erling Haaland cet été, le FC Barcelone devra se plier aux exigences du père du joueur et de son agent, Mino Raiola.

Malgré les difficultés financières du club, le FC Barcelone semble déterminé à frapper un grand coup sur le marché des transferts cet été. L’objectif est simple : lutter pour le titre de champion d’Espagne et retrouver une place au sommet du football européen, mais également convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat. La cible principale se nomme Erling Haaland, dont le père et l’agent – Mino Raiola – ont déjà discuté avec les dirigeants du Barça lors d’un voyage la semaine dernière. D’après les informations de la radio espagnole RAC1, les deux hommes ont été chaleureusement accueillis par le nouveau président Joan Laporta et ils en ont profité pour communiquer leurs exigences XXL pour la signature du prodige norvégien de 20 ans.

En effet, l’agent du joueur ainsi que son père réclament chacun une prime de 20 millions d’euros sur la signature. Le clan Haaland veut également un salaire de 30 millions d’euros net par saison pour la star du Borussia Dortmund, qui a inscrit la bagatelle de 34 buts en 31 rencontres cette saison, ainsi que la garantie de voir Lionel Messi prolonger son contrat avec le FC Barcelone la saison prochaine. De quoi saler un peu plus l’addition des Blaugrana, qui devront déjà débourser une somme astronomique pour convaincre le BVB. Les Jaunes et Noirs réclameraient la coquette somme de 150 millions d’euros pour lâcher le cyborg cet été. À moins que le FC Barcelone ne préfère attendre la saison prochaine, où Erling Haaland disposera d’une clause libératoire de 75 millions d’euros.

Le paradoxe est qu’à ce niveau de prix, le Barça se coupe la possibilité de négocier une prolongation de contrat élevée avec Lionel Messi. En chassant deux lièvres à la fois, le club catalan pourrait voir les deux lui échapper !