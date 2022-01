Suivi par 5 des plus grands clubs de la planète, Erling Haaland a pris une grande décision… qu’il n’annoncera pas tout de suite.

Encore auteur d’une saison stratosphérique dans les rangs du Borussia Dortmund, Erling Haaland se retrouve logiquement sur les tablettes des plus grands clubs de la planète. D’autant que le Cyborg norvégien disposera d’une clause libératoire d’environ 75 millions d’euros l’été prochain. De quoi affoler les cadors européens, le Real Madrid et le FC Barcelone en tête de liste. Les deux géants de Liga ont bien compris que le joueur de 21 ans a un petit faible pour l’Espagne, mais les mastodontes de Premier League ne vont pas jeter l’éponge pour autant. Selon la presse britannique, Manchester City, Manchester United et Chelsea surveillent de près la situation du joueur.

Dans son édition du jour, le Daily Express fait grimper la tension et annonce qu’Erling Haaland aurait déjà fait son choix parmi les 5 clubs cités plus haut. Une décision prise en accord avec son agent Mino Raiola, mais que le joueur ne dévoilera pas avant plusieurs semaines. Difficile de prédire quel club parviendra à mettre le grappin sur Haaland étant donné la situation économique du Barça ou l’amour des Merengues pour Kylian Mbappé. Affaire à suivre…