Actuel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez s’est exprimé sur la suite pour Dani Alves qui est revenu au club durant le mercato hivernal. Une décision concernant son avenir a même été prise par la direction blaugrana.

Selon les dernières news de ‘Marca’, Xavi est décidé à offrir un nouveau contrat à son Brésilien qui dispose d’une option d’une année supplémentaire avec le club catalan. Présent ce samedi en conférence de presse, l’entraîneur catalan Xavi a confirmé la tendance dans ce dossier. « Son professionnalisme et son état d’esprit font de lui un exemple. (…) J’aimerais qu’il continue. Il nous apporte beaucoup», a plaidé le champion du monde 2010, avant de tempérer. «Nous n’avons pas encore parlé. » Le Brésilien a disputé 6 matchs toutes compétitions confondues depuis son retour pour un but marqué et deux passes décisives.