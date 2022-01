Le défenseur central de la Juventus Turin, Matthijs de Ligt, est dans le viseur du FC Barcelone. Le milieu de terrain Miralem Pjanic a donné quelques conseils au joueur.

« De Ligt a fait un excellent choix en décidant de grandir aux côtés de Bonucci et Chiellini. Il est heureux à la Juve et, quand on est heureux, c’est mieux d’y rester, a indiqué l’ancien Lyonnais à Tuttosport. S’il a la motivation pour essayer quelque chose de nouveau, il faut voir. »

Et d’ajouter : « Le seul conseil que je donnerais à quelqu’un, indépendamment de Morata, est de réfléchir à deux fois avant de quitter un endroit où vous êtes heureux même si dans un autre club ils vous offrent plus. Mais parfois, les joueurs ont besoin de motivation et de nouveaux défis. Barcelone a embauché un manager comme Xavi, qui connaît parfaitement le club et sera à nouveau formidable ».