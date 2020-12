FC Barcelone Juventus, ou les retrouvailles pour Miralem Pjanic avec son ancien club. Depuis son arrivée, le milieu de terrain n’est pas souvent titulaire, et il n’est pas satisfait de la situation.

Arrivée au Barça cet été dans un curieux chassé-croisé avec Arthur (parti à la Juventus), Miralem Pjanic n’a pas encore trouvé sa place. Titulaire en Ligue des Champions, il n’a pour l’instant démarré qu’une seule rencontre de Liga en tant que titulaire. Face à ce constat, le joueur n’est pas satisfait. En manque de temps de jeu, il s’est confié à La Gazzetta delà Sport.

« Est-ce que je pourrais jouer plus ? Oui, et c’est ce que je veux. Honnêtement, je ne comprends pas les raisons de cette situation. C’est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l’entraîneur m’a appelé, j’ai toujours répondu présent, j’ai été bon, j’ai fait de bons matches. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Je m’entraîne, je suis prêt. (…) Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l’être. Dans ma carrière, je n’ai jamais accepté l’idée de ne pas jouer et ce n’est pas aujourd’hui que je vais commencer. »