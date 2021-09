Titulaire hier soir dans la défense centrale du FC Barcelone en Ligue des champions, Gérard Piqué a assisté impuissant à la déroute de son équipe 3-0 face au Bayern Munich.

Après la rencontre, il est revenu sur cette mauvaise soirée et met cette défaite sur le compte de la jeunesse. Il espère que le groupe va progresser au fil des matchs cette saison. « C’est ce que c’est, nous sommes ce que nous sommes. On a beaucoup de jeunes, on s’est retrouvé avec beaucoup de joueurs de 18 ans. Ce n’est pas une excuse, c’est une réalité. Petit à petit, il faut grandir et on verra comment on arrivera à la fin de la saison. » A-t-il confié en fin de rencontre en zone mixte.