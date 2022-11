Jeune retraité depuis mardi, Gerard Piqué en a profité pour lâcher le fond de sa pensée concernant l’arbitrage en Liga.

Gerard Piqué (35 ans) aura terminé sa carrière en beauté face à Osasuna (2-1) : avec un carton rouge. Sur le banc des remplaçants, le défenseur aurait eu quelques mots déplacés à l’attention de l’arbitre de la rencontre. Dans un live sur Twitch au lendemain de la victoire barcelonaise, Piqué s’est justifié, taclant au passage les arbitres de Liga.

« A la pause, j’ai évoqué l’arbitrage, qui nous a fait beaucoup de mal, car il y avait une faute sur le premier but. Lewandowski ne méritait pas son premier carton jaune. Je vais parler à l’arbitre. J’entre dans le tunnel et je lui dis que ça nous fait du mal. Je ne l’insulte à aucun moment. Il m’a pointé du doigt et dit que je l’avais insulté. Je n’ai rien dit et il m’a expulsé. Déjà expulsé, je rentre dans le vestiaire qui est à côté de celui des arbitres. Certains coéquipiers sont venus avec moi. Et il y en a un qui dit la phrase dans le vestiaire. Sauf l’arbitre m’a mis la responsabilité de ces mots et m’a expulsé pour avoir dit : ‘tu es toujours le même’. (…) La chance est que les caméras captent ce que je dis. Les arbitres manquent d’empathie et de capacité à parler. »