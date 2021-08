Ancien partenaire de Lionel Messi au FC Barcelone, Gerard Piqué a pris une grande décision qui va ainsi aider la Ligue 1 à se développer.

Selon les informations de « 2Playbook », le défenseur central du Barça propriétaire et président du groupe Kosmos a acheté les droits de diffusion du championnat de France pour les trois prochaines saisons. Pique devient le premier diffuseur en Espagne à diffuser la Ligue 1 et cette stratégie est certainement dû à la présence de son amis Lionel Messi dans le championnat. Kosmos négocie maintenant avec des diffuseurs pour la programmation et la diffusion des rencontres. On ne connaît pas aujourd’hui le montant de l’offre…