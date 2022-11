Avec le départ à la retraite précipité de Gerard Piqué, le Barça va faire près de 50 millions d’euros d’économies.

Privé de temps de jeu depuis le début de la saison, Gerard Piqué a finalement pris la décision de prendre sa retraite à seulement 35 ans. Un choc pour les supporters du FC Barcelone, qui feront leurs adieux au défenseur espagnol ce week-end lors du match de Liga face à Almeria (samedi à 21h). Pour être précis, Piqué prendra sa retraite le mardi suivant après le match contre Osasuna, dernière sortie des Barcelonais avant la trêve internationale.

Ce départ certes inattendu de Gerard Piqué présente finalement de nombreux avantages pour le Barça. Une place va notamment se libérer en défense centrale, un secteur dépeuplé à cause des blessures de Jules Koundé (de retour) et Ronald Araujo. Mais les Blaugrana vont surtout faire une belle économie de 50 millions d’euros. En effet, Piqué aurait renoncé à 1 an et demi de salaire selon AS, son contrat se terminant initialement au mois de juin 2024. Un joli cadeau de départ de l’Espagnol.