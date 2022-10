Avant le match contre le Bayern Munich au Camp Nou ce mercredi soir, Xavi a été interrogé en conférence de presse sur le niveau de Jules Koundé depuis son arrivée au FC Barcelone.

Le Français de 23 ans a sans aucun doute convaincu le tacticien espagnol. En effet, le défenseur central des Bleus a complétement sa place au Barça et prouve par ses performances qu’il peut assurer au poste de taulier. En plus de rassurer ses coéquipiers, le joueur est doté d’un leadership assez fort.

« Il gagne des duels, dirige très bien ses partenaires, se montre très rapide dans une ligne défensive haute. On le sent toujours concentré et agressif. Pour son âge, c’est un défenseur incroyable, avec de la maturité et du leadership. Il évolue déjà à un très haut niveau et donne beaucoup de sécurité à l’équipe », a apprécié le coach du club catalan devant les médias.