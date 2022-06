Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets font de la résistance. Les trois joueurs auraient refusé d’accepter une baisse de salaire afin de venir en aide économiquement au club catalan.

Selon les informations de ‘Sport’, le FC Barcelone aurait reçu une proposition négative de la part de ses trois joueurs concernant une baisse salariale pour les prochaines semaines. Le média croit savoir que leur décision pourrait empêcher le Barça de se renforcer, cet été. Il précise aussi que les trois joueurs avaient déjà diminué leurs émoluments… à deux reprises.

Malgré tout, ça ne suffit pas et le club espagnol traverse toujours une très grosse période de turbulences au niveau économique et les Catalans doivent vendre plusieurs joueurs pour rééquilibrer quelques peu les comptes. Le départ de Frenkie de Jong, qui est ciblé par Manchester United, pourrait résoudre une partie des problèmes des dirigeants blaugranas. La presse espagnole évoque un possible transfert de 80 millions d’euros…