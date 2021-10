Face aux médias, Pep Guardiola a donné son avis sur une potentielle nomination de Xavi à la tête du Barça.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que Manchester City affrontera Crystal Palace demain (16h), Pep Guardiola s’est attardé sur la situation du FC Barcelone. Il a d’abord donné son avis sur la rumeur Xavi avant d’avoir un mot à l’égard de Ronald Koeman, éjecté ce mercredi du banc catalan.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Sergi est maintenant l’entraîneur, je lui souhaite la meilleure des chances. Pour Xavi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne doute pas qu’il soit prêt à faire ce travail. Il connaît l’environnement, ce qui est très important, il connaît le jeu et il a la passion. Il a plus d’expérience maintenant que lorsque j’ai repris l’équipe. Ce que Koeman sait, ce que Sergi sait, ce que Xavi sait, ce que je sais, c’est que le succès dépend de la qualité et de l’engagement des joueurs. Notre influence sur le jeu est bien moindre que ce que les gens pensent. C’est la qualité des joueurs. Le succès que j’ai eu à Barcelone était dû à la qualité des joueurs que nous avions, y compris Xavi. La qualité de Ronald, Sergi, Xavi ? Bien sûr, c’est très bon. Ce que je souhaite à Sergi, et dans le cas de Xavi, ou de quiconque, c’est le meilleur, un pas après l’autre. »

Le coach des Citizens a également passé un message de soutien à son ami Koeman. « Ronald et moi savons exactement que nous dépendons, nous vivons, nous espérons et nous sommes là pour obtenir des résultats. Personne ne peut survivre sans de bons résultats. Personne. Nous sommes jugés sur les résultats. En tant qu’ami, je lui souhaite le meilleur. »