Toujours dans le rouge financièrement, le FC Barcelone pourrait vendre sa pépite Pedri au Bayern Munich pour équilibrer les comptes.

Impressionnant la saison dernière, le jeune Pedri vient d’être sacré Golden Boy 2021 et de remporter le Trophée Kopa. Deux distinctions qui l’élève déjà au rang d’anciens lauréats, comme Erling Haaland, Kylian Mbappé ou encore Matthijs de Ligt. Très satisfait du rendement de sa pépite, qui devrait bientôt revenir de blessure, le FC Barcelone n’aura d’ailleurs pas traîné pour prolonger son contrat. L’ancien de Las Palmas est désormais lié avec les Blaugrana jusqu’en 2026, avec une clause libératoire atteignant le milliard d’euros. De quoi refroidir tous les prétendants… ou pas ?

D’après les informations de AS, le Bayern Munich souhaite toujours s’attacher les services de Pedri. Le géant allemand surveille le phénomène du Barça depuis déjà quelques mois et les rapports sont très clairs : le club doit recruter Pedri. Pour atteindre son objectif, le Bayern Munich n’hésitera pas à aligner plus de 80 millions d’euros, soit le montant du transfert le plus cher de l’histoire du club, impliquant à l’époque le défenseur de l’Atlético Madrid Lucas Hernandez. Pour le moment, c’est Pedri lui-même qui a freiné tout mouvement car il se sent très bien à Barcelone et veut continuer à grandir au Camp Nou, mais l’intérêt du Bayern est réel et il reste à voir si le club catalan sera obligé d’accepter une hypothétique offre des champions allemands pour donner un peu d’air à sa situation économique très délicate.