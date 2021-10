Milieu de terrain du FC Barcelone Pedri est revenu sur sa prolongation de contrat signée ce jeudi avec son club formateur.

Le footballeur de 18 ans a livré ses premières impressions sur cette signature, auprès de la chaîne officielle du club. « J’ai toujours dit que c’était le club dans lequel je voulais être et j’en suis très heureux. Je suis très heureux de la façon dont tout s’est passé. J’ai beaucoup changé. Le Barça m’a aidé dans tout, personnellement et professionnellement. Je vais bien depuis le premier jour. Ma famille m’a toujours aidé à garder les pieds sur terre et à être calme. Je suis très reconnaissant au coach de m’avoir donné confiance, l’expérience pour les jeunes est la meilleure chose que vous puissiez donner. Dès le premier jour, il m’a montré qu’il m’aimait et je suis très reconnaissant de l’affection. »