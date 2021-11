Le jeune milieu de terrain espagnol du FC Barcelone ainsi que de la Roja Pedri rend hommage à son ancien entraîneur Ronald Koeman.

« Je suis désolé que les choses ne se soient pas passées comme nous le voulions, coach. Je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi : pour m’avoir donné sa confiance dès le premier instant et pour l’opportunité de réaliser mon rêve au FC Barcelone. Je lui souhaite le meilleur, tant sur le plan personnel que professionnel, » a publié le jeune élément par le biais de son compte Instagram. Le bilan de Ronald Koeman avec le Barça est resté sur 39 victoires, 12 matchs nuls et 16 défaites. Il a même fait débuter le milieu de terrain de 18 ans au plus haut niveau en 2020.