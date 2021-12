En marge de la cérémonie du Golden Boy 2021 remporté par Pedri, Mino Raiola et Joan Laporta se sont rencontrés pour discuter d’éventuels signatures des protégés du célèbre agent. Parmi lesquels figurent notamment Erling Haaland et Paul Pogba. Le profil de l’international français n’emballerait pas Xavi selon la presse catalane.

La rencontre entre Mino Raiola et Joan Laporta a enflammé les rumeurs mercato. Alors que le feuilleton Erling Haaland à Barcelone est au centre de toutes les attentions, trois autres joueurs tous en fin de contrat à l’issue de la saison et protégés de l’agent italien, ont été mis sur la table lors de cette fameuse réunion. Il s’agit de Xavi Simons, de Paul Pogba et de Noussair Mazraoui, selon Sport. Pour réussir à attirer le phénomène du Borussia Dortmund et réduire les commissions respectives de Raiola et du père du joueur, le Barça pourrait signer un ou plusieurs des trois joueurs précédemment cités. Si les opérations Mazraoui et Simons semblent facile à conclure, le dossier Pogba est lui plus complexe. Outre l’aspect économique (salaire et commissions), l’aspect sportif coincerait également. Le média catalan indique que le milieu de terrain français ne correspond pas au style de Xavi qui souhaiterait « des profils techniques plutôt que physiques« .