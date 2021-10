Ce soir à partir de 19 heures, le FC Barcelone se déplace dans la banlieue de Madrid pour y défier le Rayo Vallecano d’un certain Radamel Falcao.

Un match qui s’annonce périlleux après la défaite dans le Clasico face au Real Madrid ce week-end et sans la présence d’Ansu Fati. Blessé il y a quelques jours, le jeune prodige du FC Barcelone est forfait pour cette rencontre comme l’a communiqué son club. En revanche, le FC Barcelone n’a pas précisé la durée de l’indisponibilité du natif de Bissau, revenu récemment à la compétition après une blessure au ménisque et auteur de deux buts en six matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022. Notons que Frenkie De Jong, Ronald Araujo, Pedri et Ousmane Dembélé sont aussi absents.