Frustré par l’élimination du Barça hier soir, Ronald Araujo est revenu sur la soirée cauchemardesque des Catalans.

Battu 3-2 par Francfort hier soir sur la pelouse du Camp Nou, le FC Barcelone quitte la Ligue Europa par la petite porte dès les quarts de finale. Une désillusion pour les supporters et les joueurs, comme l’a expliqué Ronald Araujo hier soir au micro de Movistar+.

« C’est vraiment dommage de perdre ce match, mais malgré le résultat, on a fait un bon match. Ils nous ont fait mal au moment opportun. Ils sont arrivés face à nos cages trois fois et ils ont mis trois buts. Il y a des erreurs qu’on n’a pas le droit de commettre, et c’est pour cette raison qu’on n’est pas qualifiés. On aurait dû avoir plus de patience et plus de vigilance sur leurs contres. Ce sont des détails. C’est vraiment dommage, parce qu’on voulait vraiment passer. Cela m’a surpris qu’il y ait autant de leurs supporters ici, dans notre stade. Le club devrait regarder cela de plus près. Pour la grandeur de cette équipe, la qualité qu’elle a, oui, on peut dire que c’est un désastre, parce qu’on voulait gagner la Ligue Europa. Il faut relever la tête. On travaille bien, on est heureux dans le jeu. Il nous reste la Liga, maintenant, je suis sûr que la saison prochaine sera belle », a déclaré le défenseur uruguayen.