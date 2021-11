Alors que Xavi fait le forcing pour qu’Ousmane Dembélé prolonge son contrat avec le club catalan, un nouveau concurrent dans le dossier pourrait tout faire basculer. Selon les informations de Mundo Deportivo, Newcastle aurait fait une offre XXL pour s’attacher les services de l’attaquant français la saison prochaine.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le club catalan, tout semblait indiquer qu’Ousmane Dembélé allait prolonger son contrat avec les Blaugrana. L’arrivée de Xavi en tant qu’entraineur laissait en tout cas le transparaitre, tant la légende catalane a multiplié les louanges envers l’international français depuis son arrivée. Il a même indiqué que le prolonger était la priorité du club lorsqu’il est arrivé en provenance d’Al Sadd. Selon les informations de Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé et son agent considèrent l’offre de prolongation que le club lui a transmis comme faible. Pourtant selon le média espagnol, il s’agirait de « l’offre la plus intéressante possible dans le cadre des possibilités actuelles du FC Barcelone« .

Les dirigeants font leur possible pour renouveler le contrat de l’ailier français qui expire au mois de juin 2022 mais la concurrence est rude. En effet, en plus de Manchester United qui a fait d’Ousmane Dembélé sa priorité pour l’été prochain, Newcastle s’ajoute au dossier. Le club le plus riche du monde, en quête d’une star pour lancer son prochain et premier mercato estival sous l’ère saoudienne, veut signer le joueur du FC Barcelone coûte que coûte. Toujours selon Munod Deportivo, « les Magpies lui offrent 15 millions de salaire, plus 15 autres millions de prime à la signature, plus une commission pour l’agent de Dembélé« . Face à cette offre, le joueur de 24 ans n’aurait plus trop la tête à poursuivre son aventure en Catalogne.