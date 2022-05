Maintenu avec brio en Premier League, le club de Newcastle United cherche activement pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Pour leur défense, les Magpies pensent à Clément Lenglet.

Plus du tout dans les plans de Xavi Hernandez, le défenseur central français doit se chercher un nouveau club durant le mercato estival et c’est vers l’Angleterre qu’il pourrait bel et bien se diriger. Quatre clubs de Premier League se disputent le défenseur central tricolore, à savoir Tottenham, Newcastle, Everton et Arsenal. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026, il est évalué à 14 millions d’euros…