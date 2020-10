Arrivé pendant le mercato d’été pour 60 millions d’euros, Miralem Pjanic connaît une adaptation difficile avec le FC Barcelone. Pour le moment, le milieu de terrain ne s’inquiète pas et estime que sa chance arrivera bientôt.

“Pour le moment, je m’adapte. Je suis arrivé un peu plus tard que les autres à cause du coronavirus. Je pense que je peux donner beaucoup de choses, mais la seule chose qui compte pour moi c’est que l’équipe se porte bien en Liga et en Ligue des Champions. L’équipe, avec la qualité qu’elle a, peut faire beaucoup de choses. J’ai besoin de temps pour m’adapter au Barça et j’espère faire beaucoup de choses importantes. Je ferai de mon mieux, comme je l’ai fait à la Juventus”, a indiqué l’ancien Lyonnais.