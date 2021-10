Ronald Koeman ne s’est pas fait que des amis au Barça. Le Néerlandais a très peu utilisé son milieu de terrain, Miralem Pjanic qui a fui la Catalogne. Le Bosniaque en veut à son ancien coach.

Arrivé très récemment au FC Barcelone, Miralem Pjanic y a fait un passage éclair. Sous utilisé par Ronald Koeman, le Bosniaque a tout fait pour quitter la Catalogne. Chose faite aujourd’hui depuis qu’il a rejoint Besiktas sous la forme d’un prêt. Une joie pour l’ancien de la Juventus Turin qui évoque cette période mercantile délicate pour lui à Tuttosport.

« Besiktas me voulait fortement dans les derniers jours du marché des transferts et je ne pouvais pas rester à Barcelone avec Koeman , j’aurais perdu un an de plus et je ne voulais pas. Koeman a eu avec moi une attitude que personne n’a comprise, pas même Messi. Leo, l’année dernière, m’a dit plusieurs fois : « Mais pourquoi ne te laisse-t-il pas jouer ? Est-ce qu’il s’est passé quelque chose ? ». La Turquie est en Ligue des champions et … a le maillot noir et blanc. Ils m’ont très bien accueilli, ce sera un autre beau challenge.«

« Avec la Juve il y a eu des contacts et des rendez-vous avec mon agent, mais le marché des transferts n’est jamais facile. J’aurais aimé revenir et j’aurais tout fait pour retrouver Allegri. […] J’aime la Juventus, je suis attaché aux fans et j’ai un excellent feeling avec le Président Agnelli.Mais dans le football, il faut regarder vers l’avenir et, puisque je suis avant tout un professionnel, je veux maintenant obtenir une grande satisfaction avec Besiktas. »