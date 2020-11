Arrivé à Barcelone pendant l’été en provenance de la Juventus Turin, Miralem Pjanic connaît un début de saison difficile avec le club catalan. Pourtant l’ancien joueur de l’OL ne veut pas baisser les bras et compte bien s’imposer aux côtés de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann dans l’effectif catalan.

« Aujourd’hui, je suis au FC Barcelone, le plus grand club qui existe. J’ai toujours rêvé d’y jouer. Mais aujourd’hui je ne peux pas juste me contenter d’y être, je veux laisser une empreinte, et j’espère que j’aurai l’opportunité d’y arriver. Je veux gagner les plus gros titres qui existent dans le football, et aujourd’hui c’est mon objectif : être parmi les meilleurs », a indiqué l’ancien de la Juventus au Canal Football Club.