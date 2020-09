Grosse information de ce vendredi, Lionel Messi va rester au FC Barcelone cette saison. Une fois de plus, l’Argentin a officialisé la nouvelle et va même plus loin.

Dans une interview donnée à “Goal”, il est revenu sur son avenir et évoque même et déjà la saison prochaine.

“Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime pas perdre. Je veux toujours ce qu’il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. (…) Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et une nouvelle idée. C’est bien, mais il faut voir comment l’équipe réagit et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualités. Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même” a annoncé Lionel Messi.