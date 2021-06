Lionel Messi, 33 ans, en fin de contrat avec le FC Barcelone n’a toujours pas prolongé et la situation devient de plus en plus inquiétante. Le président du club, Joan Laporta s’impatiente.

Cette saison la Pulga a marqué 38 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues et ne sera plus un joueur du FC Barcelone le 30 juin prochain sauf s’il prolonge d’ici la. Un scénario que souhaite, le nouveau président du club catalan qui met littéralement la pression sur son numéro 10 lors d’une interview pour la Vanguardia : « Il y a beaucoup de communication, nous comprenons la position de l’autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc cela se fait dans la tranquillité. Mais si vous me demandez ce que je souhaite, je dirais que le plus tôt sera le mieux. Ce serait un pôle d’attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible. »

Pour rappel, le nom de Lionel Messi est cité avec insistance du côté du Paris Saint-Germain avant qu’on annonce qu’il a trouve possiblement un accord avec son club de toujours mais la situation s’enlise puisque que la signature du nouveau contrat tarde.