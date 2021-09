Après Lionel Messi, Antoine Griezmann est parti à son tour. Memphis Depay reste la seule star offensive du FC Barcelone.

C’était donc pire que ce l’on croyait. La dette abyssale du Barça (plus d’1 milliard d’euros !) a totalement bloqué les marges de manoeuvre sur le marché des transferts. Le départ de Lionel Messi vers le PSG annoncé comme « inéluctable » par le président Joan Laporta s’est donc accompagné de celui d’un autre gros salaire, Antoine Griezmann, cédé à l’Atlético en prêt avec une option d’achat de 40 M€… soit trois fois moins que le prix payé au club madrilène pour acquérir le Français en 2019 !

Mais ce n’est pas tout : le Barça a en plus très mal recruté. A l’exception notable de Memphis Depay, arrivé libre de l’Olympique Lyonnais et qui fait déjà le bonheur du Camp Nou, Barcelone a manqué toutes ses cibles prioritaires. Le cas le plus emblématique est bien sûr Georginio Wijnaldum, qui a préféré le PSG. Au rayon des flops, ajoutons le cas Sergio Agüero, recruté libre à l’issue de son contrat avec Manchester City… pour convaicre Messi de rester ! Non seulement Messi n’est pas resté, mais en plus le « Kun » est blessé et n’a pas joué la moindre minute sous ses nouvelles couleurs blaugrana.

Trop de défenseurs !

Enfin, les experts de la presse catalane pointent un excès de défenseurs dans l’effectif. Certains sont assurément amenés à cirer le banc toute la saison. L’impossibilité de vendre Samuel Umtiti, dont le salaire a effrayé tous les candidats, illustre cette aberration. Sur les centraux, il y a embouteillage avec Piqué, Mingueza, Piqué et Lenglet. Sur les côtés, à l’inverse, pas assez d’options. Décidément, tout est allé de travers cet été au Barça.

Ronald Koeman sait à quoi s’en tenir. Cette saison sera une saison de transition, en attendant des jours meilleurs.