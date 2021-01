De retour sur le podium de la Lige, le FC Barcelone va bien mieux. Sportivement les hommes de Ronald Koeman ont montré un beau visage ce week-end face à Grenade mais c’est en coulisses que les prochaines semaines vont être animés.

À quelques semaines des élections à la Président du FC Barcelone Joan Laporta ancien président du club et candidat pour la succession de Josep Maria Bartomeu est revenu sur sa candidature et souhaite faire passer un message. S’il est élu, il fera tout pour conserver Lionel Messi et le prolonger. Mieux encore, il rêve de fêter les 125 ans du club en 2024 avec la présence de la « Pulga » dans son équipe.

« Je souhaite que nous puissions célébrer le 125e anniversaire au nouveau Camp Nou en ayant Leo avec nous. La question du stade n’est pas facile (à régler) car il faut deux ans pour le construire. La question de Leo est plus facile que celle du stade. Ce serait très agréable d’arriver à cet anniversaire avec Messi, ce serait un bon feu d’artifice final. » A déclaré à Goal celui qui fut déjà président de Barcelone entre 2003 et 2010. En 2024, le Barça envisage d’atteindre la capacité du Camp Nou à 105 000 spectateurs. Le message est passé.