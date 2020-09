Lionel Messi entre dans un nouveau cercle très fermé des sportifs ayant amassé plus d’un milliard de dollars de revenus.

Oui, Lionel Messi a amassé plus d’un milliard de dollars (840 millions d’euros) de revenus durant sa carrière. Un montant impressionnant pour le joueur du FC Barcelone qui était sur le départ lors de ce mercato d’été. Finalement, le joueur a décidé de rester dans son club pour une saison supplémentaire.

Selon le magazine américain Forbes, durant sa carrière Messi a accumulé plus de 840 millions d’euros de revenus soit plus d’un milliard de dollars. Cette saison, l’Argentin sera le joueur de football le mieux payé de la planète en 2020 avec 126 millions de dollars, dont 92 millions en salaires pour la saison 2020-21, et 34 millions en partenariats