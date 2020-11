Dans une interview pour Marca, Pedri, la jeune pépite du Barça, a fait l’éloge de son professeur et mentor sur la pelouse et dans les vestiaires : Lionel Messi.

Quoi de mieux d’apprendre et de progresser aux côtés d’une légende vivante ? Pedri, le jeune prodige de 17 ans, est un privilégié. Depuis son arrivée estivale en Catalogne, l’adolescent, qui a réussi avec brio son intégration au sein de l’effectif barcelonais, a la chance d’évoluer et de s’entraîner avec Lionel Messi. Le futur crack en a d’ailleurs profité pour couvrir de louanges l’homme aux 6 Ballons d’Or, proche des jeunes joueurs du club. « Il nous aide de bien des façons. Sur le terrain, il vous donne beaucoup de conseils. Nous devons l’apprécier et apprendre de lui » a-t-il déclaré lors d’un entretien pour Marca.

Le jeune milieu offensif, également questionné sur l’avenir de Messi, a ajouté : « Ce qu’il fera, sera sa décision. »

Pour rappel, la star du Barça, qui a fait vibrer toute la planète foot cet été sur son supposé départ, n’a plus qu’un an de contrat au Camp Nou. Des rumeurs, relayées par le Telegraph, suggèrent que Manchester City serait de nouveau sur le dossier Messi dès janvier 2021.