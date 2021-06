C’est le feu à Barcelone ! Alors que le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, le Barça est plus que jamais hyperactif niveau transfert. Si Sergio Agüero et Eric Garcia ont rejoint le club, Emerson va aussi faire son retour et ce n’est pas le seul.

Journaliste de la « Rac-1 », Gerard Romero laisse entendre que le FC Barcelone est tout proche de conclure le deal pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay. Le dossier avance bien, d’autant plus que Joan Laporta a laissé entendre que Ronald Koeman allait poursuivre sur le banc la saison prochaine. Tout semble aller pour le mieux et il est même précisé que les pensionnaires du Camp Nou auraient déjà réalisé une vidéo de présentation de l’international hollandais, qui pourrait signer jusqu’en 2023 ou 2024. Affaire à suivre… Rappelons que le Néerlandais est aujourd’hui libre de tout contrat à partir du 30 juin prochain. Il va quitter la France et l’Olympique Lyonnais.