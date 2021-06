Qualifié avec les Pays-Bas pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020, Memphis Depay va découvrir la Liga espagnole dans quelques semaines. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais a signé en faveur du FC Barcelone.

S’il a passé de très bons moments à Lyon et il ne regrette rie, il est soulagé de connaître sa future destination et trouve que ce transfert est un vrai pas en avant pour sa carrière. « Dans ma carrière, il y a toujours eu des hauts et des bas, des bons et des mauvais moments. Tout ça fait que vous apprenez beaucoup. C’est pour ça que venir au Barça est un grand pas en avant pour ma carrière. Ces derniers jours, ce sujet était devenu inévitable donc je ne peux pas dire que je n’y pensais pas tous les jours, mais maintenant, tout est clair », a apprécié le Batave après le succès contre la Macédoine du Nord (3-0) lundi à l’Euro. Après la compétition, le Néerlnadais rejoindra la Catalogne afin de s’engager avec les Blaugrana et cela de manière gratuite. Il devrait signer un contrat de deux saisons.