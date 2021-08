Auteur d’un match plein et du but de l’égalisation du FC Barcelone sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-1), samedi soir, Memphis Depay a déjà conquis les supporteurs catalans.

« On a recruté Memphis pour ça », a déclaré Ronald Koeman à l’issue de la rencontre. Le Néerlandais a en effet irradié la pelouse de son talent et inscrit un but magnifique, d’une frappe puissante qui a surprise le portier basque. « Memphis donne de la vie à un Barça tourmenté », a écrit le Mundo Deportivo dans son édition du jour. Tout ça après… un match nul ! Cette fois, la page Lionel Messi semble tournée.