Le FC Barcelone s’est imposé face à Getafe (2-1), dimanche, lors de 3e journée de la Liga grâce à un nouveau but superbe et décisif de Memphis Depay.

C’est Sergi Roberto qui a ouvert la marque dès la 2e minute de jeu pour le Barça, à la conclusion d’une belle action collective. Mais Ramirez a refroidi le Camp Nou en égalisant pour Getafe à la 18e minute. C’est là que Memphis Depay est sorti de sa boîte. Bien servi dans la surface par son compatriote Frenkie de Jong, l’ancien lyonnais a mystifié les défenseurs adverses dans un petit périmètre pour loger la balle entre les jambes de l’un d’entre eux, et dans le petit filet du but de Getafe (30e). Plus rien ne sera marqué en seconde période.

Grâce à ce succès, le FC Barcelone revient à hauteur des leaders : le Real Madrid, le FC Séville, Valence et Majorque.